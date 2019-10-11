Belediye Başkanı, verilen zararı görünce tepki gösterdi

11.10.2019 11:08

Buca sokaklarını tek tek dolaşarak sorunlarını yerinde tespit eden Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kentteki park ve bahçelerde zarar gören alanları inceleyerek gördüğü manzaraya tepki gösterdi. Yenilenen Nazım Hikmet Parkı'nın harap hale geldiğini görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Kılıç, parkta gördüğü gençlerle sohbet ederek sahip çıkma çağrısı yaptı.



Buca'nın mahallelerinde, birim müdürlükleriyle birlikte ziyaretler gerçekleştiren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, park ve bahçelerdeki zarar gören alanları inceledi. Kılıç, Yenigün Mahallesi ziyareti sırasında, temizlik işleri müdürlüğü tarafından mahalleye yeni konumlandırılan çöp konteynerleri ve kısa süre önce yenilenen Nazım Hikmet Parkı'nın son halini görünce şoke oldu.



Mahallenin genelinde belediye tarafından kokuyu önlemek ve modern bir görünüme kavuşturmak için yenilenen yer üstü çöp konteynerlerinin metal kapaklarının tamamı söküldüğünü gören Kılıç, konu hakkında bilgi aldı. Konteyner kapaklarının kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülüp hurda fiyatına satıldığı ifade edildi.



Cadde turunun ardından Nazım Hikmet'in adıyla taçlandırılan parkı gezen Kılıç, parkın zeminine yerleştirilen tartan zeminlerden oyuncaklara, heykelden duvarlara kadar tüm ekipmanların zarara uğradığını gördü. Yenileme çalışmalarının kısa süre önce gerçekleştirildiği parkı için ilgili müdürlüklere verilen hasarların giderilmesi için talimat veren Kılıç, parktaki çocukları uyararak isyan etti.



"Buralara harcanan paralar hepimizin cebinden çıkan paralar"



Mahalledeki genç ve çocukları yaşadıkları çevreye korumaları ve sahip çıkmaları için bilinçlendiren Kılıç, "Arkadaşlar; bu parklar, sokaklar, caddeler hepimizin. Buralara harcanan paralar hepimizin cebinden çıkan paralar. Bizler kıt kaynaklarla en iyi hizmeti verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz ama arkamızı döndüğümüzde her şey eski haline dönüyor. Temiz ve güzel bir çevre için sokakları, parkları yenilemek yetmez; sahip çıkmak gerekir. En iyi temizlik kirletmemektir. Tüm hemşehrilerimizi duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA