Belediye Başkanı Uysal'dan Huzurevi Ziyareti

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, İzmirlioğlu Huzurevini ziyaret etti.

Uysal, Yaşlılar Haftası dolayısıyla İzmirlioğlu Huzurevini ziyaret ederek, huzurevi sakinleriyle görüştü.

Ziyaretinde yaptığı konuşmada, belediye olarak yaşlıların huzur ve refah içinde yaşayabilmeleri adına çaba gösterdiğini dile getiren Uysal, "Ülkemiz, ilimiz ve ilçemizdeki tüm yaşlılarımızın haftasını kutluyor, sağlık, huzur, afiyet içinde bereketli ve uzun bir ömür diliyorum." dedi.

Uysal, ziyaretinde, huzurevi sakinlerine yönelik Çanakkale'ye gezi düzenlenmesi için çalışma başlatacaklarını da söyledi.