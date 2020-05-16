Belediye başkanı, üniversiteye hazırlanan öğrenciye kendi bilgisayarını verdi
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Belediye başkanı, üniversiteye hazırlanan öğrenciye kendi bilgisayarını verdi

Belediye başkanı, üniversiteye hazırlanan öğrenciye kendi bilgisayarını verdi Genç kız hayalini anlattı, Başkan Kılıç kendi bilgisayarını verdi 19 Mayıs öncesi Başkan Kılıç'tan duygulandıran jest Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, üniversite sınavına hazırlanan ancak bilgisayarı olmadığı...

Belediye başkanı, üniversiteye hazırlanan öğrenciye kendi bilgisayarını verdi
16.05.2020 15:25 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:27

Belediye başkanı, üniversiteye hazırlanan öğrenciye kendi bilgisayarını verdi

Genç kız hayalini anlattı, Başkan Kılıç kendi bilgisayarını verdi

19 Mayıs öncesi Başkan Kılıç'tan duygulandıran jest

İZMİR - Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, üniversite sınavına hazırlanan ancak bilgisayarı olmadığı için korona virüs tedbirleri nedeniyle internet üzerinden verilen derslerini takip edemediğini söyleyen lise öğrencisine kendi bilgisayarını hediye etti.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Göksu Mahallesi'nde hizmet veren Cemal Yetginer Etüt Meslek ve Sanat Atölyesinde çocuklara sebze fidesi dağıttı, balkon tarımı hakkında bilgi verdi. Kılıç, balkon tarımını özendirmek için fide dağıtırken şans eseri karşısına çıkan genç Bucalının geleceğine ve hayallerine anlamlı bir dokunuş yaptı. Başkan Kılıç, üniversite sınavına hazırlanan ancak bilgisayarı olmadığı için korona virüs tedbirleri nedeniyle internet üzerinden verilen derslerini takip edemediğini söyleyen lise öğrencisine kendi bilgisayarını hediye etti. Başkanın hediyesinden büyük mutluluk duyan liseli genç, Başkan Kılıç'a başarı sözü verdi.

"Mücadeleden asla vazgeçme"

Ziyarette, üniversite sınavına Buca Belediyesi Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezinden aldığı kitaplarla ve kısıtlı imkanlarla hazırlandığını ifade eden lise öğrencisi genç bir kızla karşılaşan Başkan Kılıç, bilgisayarı olmadığı için derslerinde geri kaldığını söyleyen öğrenciye kendi bilgisayarını hediye etti. Başkan Kılıç'ın jesti üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen genç kız teşekkür etti, sınavlarında başarı göstereceğine dair söz verdi. Genç öğrencinin hayallerine ulaşması için her türlü desteğe hazır olduğunu ifade eden Kılıç, sıkı çalışıp mücadeleden asla vazgeçmemesini istedi. Başkan Kılıç, polis olmak istediğini söyleyen genç Bucalı hemşehrisinden sınavlarını kazandıktan sonra kutlamak için kendisini ziyaret etmesi konusunda söz aldı.

Belediye başkanı, üniversiteye hazırlanan öğrenciye kendi bilgisayarını verdi

Kaynak: İHA

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