Belediye Başkanı Ulutaş Bakan Varank'ı ziyaret etti
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Belediye Başkanı Ulutaş Bakan Varank'ı ziyaret etti

Belediye Başkanı Ulutaş Bakan Varank'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti.

Başkan Ulutaş'a ziyarette AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, İbrahim Aydın, KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay eşlik etti.

Bakanlıkta gerçekleşen ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu, yatırımlar konuşuldu.

Ulutaş, ziyarette Bakan Varank'a, eski Kaş manzaralı bir resim tablosunu hediye etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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