Belediye Başkanı Uçar, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutladı
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Belediye Başkanı Uçar, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutladı

11.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:26
Belediye Başkanı Uçar, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutladı

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Uçar, yaptığı yazılı açıklamasında, kentin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünün önemine değinerek, o dönem ortaya konulan mücadelenin zorlu olduğunu belirtti.

Dadaşlar'ın ihanet çemberini 12 Mart'ta aştığını ifade eden Uçar, şunları kaydetti:

"Bir taraftan Ruslar'ın, öte yandan Ermenilerin ihanetleriyle karşı karşıya kalmış necip milletimiz namus, vatan, bayrak ve hürriyet için neleri göze alabileceğini göstererek kanı ile suladığı vatan toprakları için canlarını ortaya koydular. 12 Mart 1918'de vatan topraklarımızı işgalcilerden kurtaran kardeşlik ve dadaşlık iklimi vatanımızın kurtuluşunda ümit ışığı oluşmuştur. Ayrıca kahramanlıkların kelimelere döküldüğü, 12 Mart 1921'de İstiklal Marşı'mızın kabulünün de 100'üncü yıl dönümünü kutluyor, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u da minnet ve rahmetle yad ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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