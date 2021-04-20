Belediye başkanı tezgaha geçti Ramazan pidesi yaptı

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, iftar öncesi bir fırtına giderek, orada çalışan kadınlarla pide yaptı, hatta içli pideye de el attı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, iftar öncesi bir fırtına giderek, orada çalışan kadınlarla pide yaptı, hatta içli pideye de el attı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Belediye Başkanlığı yapan Zekiye Tekin, dün akşam iftar vakti ilçede hizmet veren bir fırına gitti. Önlüğünü takarak, başına da yemenisini bağlana Başkan Tekin, fırında çalışan kadınlarla tezgah başına geçti. Kendi elleriyle Ramazan pidesi yapan Başkan Tekin, içli pideye de el attı.

"İçli pide bizden sorulur"

Fırında çekilen fotoğraf karesinin sosyal medya hesabından paylaşan Tekin, "İftar öncesi Beyaz fırındaydık. Marifetli kadın girişimci Saliha Yurtsever ile döktürdük. Ramazan'ın vazgeçilmezi içli pide bizden sorulur. Esnaflarımıza bol kazançlar diliyorum. Sofralarımız bereketli olsun. Afiyet olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı