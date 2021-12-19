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Belediye Başkanı Tekin, Pazaryerisporlu yönetici, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi

Belediye Başkanı Tekin, Pazaryerisporlu yönetici, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi
AA / İbrahim Öztosun - Haberler | Spor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik 1. Amatör Küme'de mücadele eden Pazaryerisporlu yönetici, teknik heyet ve futbolcularla yemekte bir araya geldi.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik 1. Amatör Küme'de mücadele eden Pazaryerisporlu yönetici, teknik heyet ve futbolcularla yemekte bir araya geldi.

Pazaryeri Belediyesi Beytepe Tesisleri'nde, 2021-2022 sezonu ilk yarısının değerlendirildiği programda konuşan Tekin, kulübe ve oyunculara başarılar diledi.

Takımın, ilçenin gurur kaynaklarından olduğunu belirten Tekin, "Gençlerimiz böyle birlik beraberlik içinde olduğu sürece Pazaryeri daima güzel, daima aranan özlenen, sevilen ilçe olarak kalacaktır. Sezonun ilk yarısını dördüncü sırada bitiren kardeşlerimi kutluyorum. Her daim takımıza ve yönetimine destek olamaya devam edeceğim. İkinci yarıda tüm futbolcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Programa, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Recep Kuş, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Lütfi Akyüz, Belediye Meclisi üyeleri ve Pazaryerisporlu bazı eski futbolcular katıldı.

Belediye Başkanı Tekin, Pazaryerisporlu yönetici, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi

Belediye Başkanı Tekin, Pazaryerisporlu yönetici, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi

AA / İbrahim Öztosun - Spor Haberleri

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