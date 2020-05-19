Belediye Başkanı Tanğlay'dan 19 Mayıs mesajı Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yayımladığı mesajda, "Hürriyete ve cumhuriyete giden meşakkatli yolun ilk adımı 19 Mayıs 1919'dur. 101 yıl önce Bandırma'da bir vapurla başlayıp milli mücadeleyi ateşleyen Samsun'a çıkış; tüm dünyaya Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık ruhunu bir kez daha göstermiş, esaret ve vesayeti kabul etmeyeceğini kanıtlamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerimize armağan ettiği bugün, Türk milletinin yeniden doğuş hikayesinin başlangıcıdır. 19 Mayıs; istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersek içinde bulunacağımız durumun imkan ve şeraitini düşünmeyecek olan gençlerimize olan inancımızdır. Çünkü biliyoruz ki, muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Tüm dünyayı tehdit eden pandemi sürecinde milli ve dini bayramlarımızı hep birlikte, el ele kutlayamasak da gelecek güzel günler yakındır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğruna canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm hemşehrilerimin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gönülden kutluyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA