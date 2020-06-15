Belediye Başkanı Tanğlay, alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentte yürütülen alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentte yürütülen alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi.

Tanğlay, 8 Ağustos, Taş, Yükseliş ve Saray mahallelerinde yapımı devam eden istinat duvarı, çevre düzenlemesi, bakım ve onarım çalışmalarını denetledi, yetkililerden bilgi aldı.

Kentin tüm eksiklerini gidermek için çaba gösterdiklerini belirten Tanğlay, "Eksikleri önem ve aciliyet durumlarına göre yapıyoruz. Çalışmalarda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA