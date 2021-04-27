Belediye başkanı, tam kapanma için vatandaşa şahsi numarasını dağıttı
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Belediye başkanı, tam kapanma için vatandaşa şahsi numarasını dağıttı

Belediye başkanı, tam kapanma için vatandaşa şahsi numarasını dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, sosyal medya hesabından şahsi numaralarını vererek Kemer halkının yanında olduğunu söyledi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, sosyal medya hesabından şahsi numaralarını vererek Kemer halkının yanında olduğunu söyledi.

Başkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemi tedbirleri kapsamında açıkladığı tam kapanma ile ilgili açıklama yaptı. Topaloğlu, 29 Nisan saat 19.00 ile 17 Mayıs 05.00 arasında 17 gün tam kapanma uygulanacağının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Kemer halkının yanında olacaklarını kaydetti.

Kemer halkının ihtiyaçlarını karşılamak için 7/24 belediyenin hizmet vereceğini belirten Başkan Topaloğlu, vatandaşların ihtiyaç duymaları halinde kendisini ve belediyeyi arayabileceklerini belirtti. Topaloğlu, tam kapanma döneminde vatandaşların 0532 209 62 49 - 0532 441 01 77 şahsi numaralarını ve 444 0 297 - 0242 814 15 03 numaralı Kemer Belediyesi İletişim Merkezi'ni (KEBİM) arayabileceklerini ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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