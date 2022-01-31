Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın acı günü

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın annesi Zeynep Kılınç hayatını kaybetti.

Bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Zeynep Kılınç (88) hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın annesi Zeynep Kılınç'ın cenazesi Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlı Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Cenazeye TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazın ardından Yeni Mezarlıkta toprağa verildi. Başkan Süleyman Kılınç, taziyeleri kabul etti. - ADIYAMAN