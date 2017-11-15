Belediye Başkanı Su Faturasını Ödemek İçin Sıraya Girdi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, su faturasını ödemek için sıraya girdi. Başkanı gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.



Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz evine gelen su faturasını ödemek için belediyenin Su Tahsilat Servisi'ne giderek sıraya girdi. Başkanı fatura kuyruğunda gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir elinde su faturası diğer elinde fatura ücreti ile bir süre sırada bekleyen Yılmaz, sıra kendisine geldiğinde ise çevredekilerin şaşkınlığı içerisinde faturasını ödedi.



Belediyede hizmet veren bir görevli ise 36 yıldır ilk kez böyle bir durum ile karşılaştığını ifade etti. Vatandaşlar ise halka karışan Başkan Yılmaz'a talepleri ve sorunlarını yakından ilettiklerini belirttiler. Sırada bekleyen vatandaşlar "Hem sıra bekliyoruz hem de taleplerimizi iletiyoruz. Bu da bizi memnun ediyor. Bu davranışın herkese örnek olmasını istiyoruz" diye ifade ettiler. - ZONGULDAK