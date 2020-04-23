Belediye Başkanı sokak sokak gezip çocukları eğlendirdi
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23 Nisan, Gülüç, Haber

Belediye Başkanı sokak sokak gezip çocukları eğlendirdi

Belediye Başkanı sokak sokak gezip çocukları eğlendirdi Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş eşi Işıl Demirtaş ile birlikte palyaçolar ve müzik eşliğinde sokak sokak gezip uzun süredir evlerinden çıkamayan çocukları eğlendirip 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk...

23.04.2020 20:00 | Son Güncelleme: 23.04.2020 20:00
Belediye Başkanı sokak sokak gezip çocukları eğlendirdi

Belediye Başkanı sokak sokak gezip çocukları eğlendirdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş eşi Işıl Demirtaş ile birlikte palyaçolar ve müzik eşliğinde sokak sokak gezip uzun süredir evlerinden çıkamayan çocukları eğlendirip 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla beldedeki tüm çocuklar için eğlence düzenledi. Eşi Işıl Demirtaş ve bazı belediye meclis üyeleri ile birlikte palyaçolar ve müzik eşliğinde Gülüç'ü sokak sokan gezen Başkan Demirtaş uzun süredir evlerinden çıkmayana çocukları selamlayıp onları eğlendirmeye çalıştı. Gülüç Beldesi'nde ki çocuklar palyaçolar ve müzik eşliğinde evlerinin pencere ve balkonlarından etkinliğe katılarak eğlendi. Çocuk şarkıları ve Ankara oyun havaları ile eğlenen çocuklar, marşlar söyleyip bayramı ktladı. Başkan Demirtaş öğlen saatlerinde başlayan ve yaklaşık 5 saat boyunca devam eden etkinlikte eşi ışıl Demirtaş ile birlikte cadde cadde gezip çocukları selamlayıp, bayramlarını kutladı. Çocukların uzunca bir süredir evlerinden dışarı çıkamadıklarını ve onları eğlendirebilmek için böyle bir organizasyon yaptıklarını ifade eden Başkan Demirtaş, onların her zaman yanlarında olacağını ifade etti. Demirtaş gazetecilere yaptığı açıklamada "Çocuklarımız Korona virüs salgını nedeniyle mikrop kapmaması için uzunca bir süredir evlerinde kalıyorlardı. Gülüç'te tüm evler süslenmiş bayraklarla. Bizde palyaçolarımızla müziklerimizle çocuklarımızı bu günde onları bir nebze olsun eğlendirmek istedik. Bu günlerde geçecek, biz Gülüç Belediyesi olarak onlar için çok güzel eğlenceler yapacağız. Ramazan ayının ilk gününe giriyoruz. Ben bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın tutmuş oldukları oruçları, okudukları Kur'an-ı, yaptıkları duaları yüce mevlam kabul etsin diyorum. Biz Gülüç Belediyesi olarak vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Gülüç Belediyesi olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, cadde ve sokakları ve tüm binaların girişlerini dezenfekte ettik. Tüm evlere maske ve dezenfektan dağıttık. Biz vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakınız. Gülüç Belediye Başkanlığı görevine geldiğimde 'Ben Gülüç halkının hizmetkarıyım, personelimde hizmetçisidir' demiştim. Belediye başkanı olarak belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve personelimizle gece gündüz ne ihtiyaçları varsa telefon açtıklarında biz ulaştırıyoruz. Ben tüm çocuklarımızın ve halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum. Mübarek Ramazan ayının da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu gün çocuklarımızı bir nebze olsun eğlendirebildiysek, neşelerine neşe katabildiysek ne mutlu bize diyorum. Bu gün bizleri camlardan karşılayıp Türk Bayrakları ve alkışlarla destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gülüç'ün aşığıyız, Gülüç'ün hizmetkarıyız. 'Gülüç benim sevdamdır' demişimdir her zaman. Bu lafımda her zaman geçerlidir. Gülüç'e yapılan her hizmeti önemsiyorum. Buradan bir kez daha Gülüç halkına sesleniyorum; Gülüç halkı evde kalsın. İnşallah bu Korona virüs salgınını hep birlikte yeneceğiz. Dayanışmayla bu günlerde bitecek, güzel günler bizi bekliyor. Gülüç halkına sağlık diliyorum, biz her zaman yanlarındayız" dedi.

Başkan Demirtaş etkinlik sırasında ellerinde bayrak olmayan çocuklara da Türk Bayrağı hediye etti. Etkinlik akşam saatlerine kadar devam etti.

Kaynak: İHA

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