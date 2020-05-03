Belediye başkanı sokak hayvanlarını eliyle besledi
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Belediye başkanı sokak hayvanlarını eliyle besledi

Belediye başkanı sokak hayvanlarını eliyle besledi
03.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:28

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde aç kalan sokak hayvanlarını belediye başkanı kendi elleriyle besliyor.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde aç kalan sokak hayvanlarını belediye başkanı kendi elleriyle besliyor.

Belediye Başkanı Ahmet Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele amacıyla alınan tedbirlere uyulmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Tedbirler kapsamında vatandaşların evlerde kalması için çağrıda bulunulduğunu hatırlatan Demir, bu sürecin sorunsuz bir şekilde atlatılması için vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasının önemini vurguladı.

Çatalzeytinli vatandaşların sokağa çıkmama konusunda üzerine düşen görevi itina ile yerine getirdiğini aktaran Demir, "Öncelikle bu özveri için hemşehrilerime teşekkür etmek istiyorum. Ama bu sokakların boşluğu sokak hayvanları için maalesef olumsuz bir ortam oluşturuyor. Yiyecek bulmakta sıkıntı çekiyorlar. Biz normal süreçte zaten elimizden geldiğince sessiz dostlarımızın bakımıyla ilgileniyoruz ama bu süreçte bunu görev edindik. Bu iş için ekiplerimiz her gün çalışıyorlar. Ben de zaman zaman onlara eşlik ederek beslemelere katılıyorum." dedi.

Yaz aylarının geldiğini dile getiren Demir, "Halkımız evlerinin önüne koyduğu su kaplarıyla daha önce olduğu gibi bu zorlu süreçte de hassasiyet gösterecektir. Bizim için her can kıymetlidir, bu zorlu süreci el ele birlikte atlatacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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