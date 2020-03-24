Belediye başkanı sokağa çıkın halkı böyle uyardı
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Zonguldak, Selim

Belediye başkanı sokağa çıkın halkı böyle uyardı

Belediye başkanı sokağa çıkın halkı böyle uyardı "Belediye başkanı olarak değil hekim olarak söylüyorum" "Zonguldak'ta da vakalar var; öyle bir iki değil.

24.03.2020 18:53 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:01
Belediye başkanı sokağa çıkın halkı böyle uyardı

Belediye başkanı sokağa çıkın halkı böyle uyardı

"Belediye başkanı olarak değil hekim olarak söylüyorum"

"Zonguldak'ta da vakalar var; öyle bir iki değil. Evdekal Zonguldak"

ZONGULDAK - Zonguldak Belediye Başkanı Doktor Ömer Selim Alan, Gazipaşa Caddesi'nde banka kuyrukları başta olmak üzere vatandaşları tek tek uyardı. Başkan Alan, Koronavirüs ile mücadelede evde kalınması çağrısı yaparak, "Hekim olarak uyarıyorum. Bu süreci en sağlıklı atlatmak için evde kalın" dedi.

Çin'de baş gösteren yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Zonguldak İl Hıfzısıhha Kurulu da tedbirlerini arttırdı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri doğrultusunda 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkmamaları yönündeki çağrılara Zonguldaklı vatandaşlar aldırış etmedi. Banka yetkililerinin 65 yaş ve üzeri vatandaşların yasak gereği bankalara alınmayacağını uyarmasının ardından ATM'ler önünde sıra bekleyen vatandaşlar para çekmek için ısrar etti.

Belediye başkanı sokağa çıkıp uyardı

Alınan tedbirlere rağmen vatandaşların sokağa çıkması üzerine Zonguldak Belediye Başkanı ve İl Hıfzı Sıhha Kurulu Üyesi Dr. Ömer Selim Alan da sokağa çıkarak vatandaşları tek tek uyardı. Kuyrukta sıra bekleyenlere 'sosyal mesafe' uyarılarını sık sık yineleyen Başkan Selim Alan, 'Evde Kal' çağrısını da hatırlattı.

"Cadde normal gün gibi kalabalık, rica ediyorum evde kalın" diye uyardı

Türkiye genelinde 37 can kaybının yaşandığını bin 500'ün üzerinde de vakaların olduğunu aktaran Başkan Selim Alan, Zonguldak'ta da vakaların olduğuna dikkat çekti. Alan, "Zonguldakımızda da vakalar var. Öyle bir iki tane de değil. Bu çok hızlı yayılıyor. Sizlerden rica ediyorum. Belediye başkanı olarak değil, bir kardeşiniz olarak, hekim olarak söylüyorum. Mümkün olduğu kadar evden çıkmayın. 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarınız, dostlarınız vardır. 112'yi arayın. Vefa sosyal destek grubunu kurduk. Valimizin liderliğinde biz destek olalım. Rİca ediyorum dışarıya çıkmayın. Bu şekilde bunu engellememiz çok zor. Zonguldak'ta ne yazık vurdum duymazlık had safhada. Cadde normal gün gibi kalabalık. Maskeyle falan da bunu kolayına öyle koruyamayız. El hijyenine dikkat edeceğiz. Tokalaşmayacağız. Bir de evimizde kalacağız" diyerek vatandaşları uyardı.

Vatandaşa böyle çağrıda bulundu, "112'yi üzerinden Vefa Destek Grubu hazır

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Selim Alan, ihtiyacı olanların 112 hattını arayarak Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan faydalanılabileceğini belirtti. "Evde Kal Zonguldak" çağrısını yineleyen Başkan Alan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanlığımız olsun, bakanlıklarımız olsun gelen bütün genelgeleri valimizin başkanılğında hıfzı sıhha kurulu olarak tedbirlerimizi alıyoruz. Belediye olarak kendi tedbirlerimizi alıyoruz. Tabi ondan sonra vatandaşlarımızdan bu tedbirlere uyulmasını rica ediyoruz. Onları bu noktada uyarıyoruz. Desteklerini bekliyoruz. Bunu hep birlikte yeneceğiz. Hem Zonguldak, Türkiye ve dünya bir pandemi ile karşı karşıya. Hızlı yayılan bir virüs. Ne yazık ki Zonguldak'ta da vakaların arttığını biliyoruz. Ülkemizde bu güne kadar 37 kaybımız oldu. Bin 500'den fazla pozitif vakanın olduğunu ve bunun artacağını tahmin ediyoruz. O yüzden biz de insanlarımızdan sokağa çıkmamalarını, hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini ve bizlerin yetkili mercilerin uyarılarına riayet etmelerini istiyoruz. Tek tek vatandaşlarımıza bu noktalarda ricalarda bulunduk. Özellikle banka önlerindeki kalabalıkları sosyal mesafe alanına dikkat ederek, toplu taşıma araçlarından tutun da A'dan Z'ye genelgeler kapsamında bizlere ulaşan neler varsa vatandaşımıza aktarmaya çalışıyoruz. Bütün kurumlar teyakkuzda. Vatandaşlarımızın da bu konuda son derece hassas olmasını rica ediyoruz. Ne yazık ki bana göre bir parça eksik kalıyoruz. Zonguldak'a baktığınızda caddeler yine normal gündekinden bir parça olsa da az ama yine tam istediğimiz gibi değil. Biz vatandaşlarımızdan evlerinde kalmalarını, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan bütün insanlarımızın da büyüklerimizin de bizden 112'yi arayarak taleplerini ileterek bizim onlar adına kurduğumuz Vefa Sosyal Destek Grubu olarak karşılayalım istiyoruz. Ne yazık ki Zonguldak'ta bu yaş grubunun olduğunu görüyoruz. Bu da bizi üzüyor. Hep beraber bunun altından kalkabiliriz. Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü olamaz. Ben tekrar Zonguldak'tan şunu rica ediyorum. Evde kal Zonguldak.

Belediye başkanı sokağa çıkın halkı böyle uyardı

Kaynak: İHA

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Belediye başkanı sokağa çıkın halkı böyle uyardı

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