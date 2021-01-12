Belediye Başkanı Şimşek, uzaktan eğitime katıldı
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Belediye Başkanı Şimşek, uzaktan eğitime katıldı

12.01.2021 13:43 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:46
Belediye Başkanı Şimşek, uzaktan eğitime katıldı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, konusu yerel yönetimler olan derse internet üzerinden katılarak, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, konusu yerel yönetimler olan derse internet üzerinden katılarak, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Uzaktan eğitim alan öğrencilerin dersine katılan Şimşek, salgın sürecinde eğitim ve öğretim görevini büyük bir özveriyle devam ettiren öğretmenlere teşekkür etti.

Öğretmenlerin, öğrencilerin ilgiyle yaklaşarak, onların bu ülkeye yararlı bir birey olarak yetiştirilmesi için çabaladığını kaydeden Şimşek, "Sizlerin nezdinde bütün öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Geri dönüşüm ve kuraklık üzerine çocuklardan gelen soruları yanıtlayan Şimşek, Gri Suların Geri Kazandırılması Projesini aktardı.

Bu projenin Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından hayata geçirildiğini ve gelecek nesillere daha güzel bir ülke bırakmak için örnek olduğunu kaydeden Şimşek, "Ankaramıza ve suyumuza sahip çıkmak için ilçede yapılacak olan her yeni yapı, gri suların geri dönüşümüne uygun olarak inşa edilmeye başlandı. Bu sayede suyun bir kereden fazla kullanımını sağlamış olduk. Sizler de evlerinizde su tasarrufu yapın. Gereksiz su kullanımına karşı farkındalık yaratın." diye konuştu.

Öğrencilerin, "Belediye Başkanı olmak çok mu zor?" sorusu üzerine Şimşek, "Hem kolay hem zor. Kendinizi iyi anlatmanız gerekiyor. Ben çok çalıştım. Verilen sorumlulukları yerine getirerek bu ülkeye faydalı birey olmayı amaçladım. Sizler de çok çalışın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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