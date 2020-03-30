Belediye Başkanı Şimşek koronavirüs denetimleri yaptı Belediyenin aldığı koronavirüs önlemleri kapsamında Gölbaşı Belediyesi Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yerinde denetim yaptı.

Belediyenin aldığı koronavirüs önlemleri kapsamında Gölbaşı Belediyesi Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yerinde denetim yaptı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenli gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında pazar yerleri ve gıda üretim tesisleri denetlendi.

Başkan Şimşek burada koronavirüs salgını için hijyen önlemleri artırdıklarını, özellikle toplu alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürekli yaptıklarını belirterek, "Kamuya açık alanlarda programlı olarak dezenfeksiyon ve bilgilendirme çalışması yapıyoruz. Halkımızın da hassasiyetini muhafaza etmesi gereken bu dönemde belediye olarak gerekli tedbirleri aldığımızdan da emin olsunlar." dedi.

Kaynak: AA