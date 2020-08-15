Belediye Başkanı Sezer: Gölcük depremle ilgili acı hatırayı unutmayacak ama geleceğe umutla bakacak
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Belediye Başkanı Sezer: Gölcük depremle ilgili acı hatırayı unutmayacak ama geleceğe umutla bakacak

KOCAELİ Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 17 Ağustos 1999 depreminde ağır hasar görmüş ve yıkılması gereken bina bulunmadığını, yeni bir Gölcük'ün oluştuğunu belirterek, "Gölcük depremle ilgili acı hatırayı unutmayacak ama bir yandan da geleceğe umutla bakmaya devam edecektir" dedi.

Belediye Başkanı Sezer: Gölcük depremle ilgili acı hatırayı unutmayacak ama geleceğe umutla bakacak
15.08.2020 09:35 | Son Güncelleme: 15.08.2020 09:39

KOCAELİ Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 17 Ağustos 1999 depreminde ağır hasar görmüş ve yıkılması gereken bina bulunmadığını, yeni bir Gölcük'ün oluştuğunu belirterek, "Gölcük depremle ilgili acı hatırayı unutmayacak ama bir yandan da geleceğe umutla bakmaya devam edecektir" dedi.

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen, Türkiye'yi yasa boğan 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 21 yıl geçti. 17 Ağustos 03.02'de meydana gelen 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Gölcük, her geçen yıl yenilenerek, büyüdü. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer geçen 21 yıl içerisinde geleceğe umutla bakan bir Gölcük olduğunu belirterek, "21 yıl içerisinde çok şey değişti. 45 saniyelik süre insan hayatında çok kısa bir zaman ama o an yaşananların bizim ve bir ilçenin hayatına çok tesiri oldu. 21 yıl içerisinde geleceğe umutla bakan yeniden kalkınmış, dinamik ve kentin çalışkan insanlarıyla modern bir donanma kenti oluşmuş diyebiliriz. Gölcük'te depremde ağır hasar görmüş ve yıkılması gereken bir bina bulunmuyor. 1 yıllık süre zarfında orta hasarlı olup onarım ve güçlendirilmesi yapılmayan az sayıda bina vardı ve metruk binalar vardı, biz bunların yıkımını gerçekleştirdik." dedi. 

'GÖLCÜK, DEPREMDEN SONRA SIFIRDAN YAPILDI' İlçenin 17 Ağustos depreminden sonra sıfırdan yapıldığını söyleyen Sezer, "Gölcük yapı stoku, bina sağlamlığı itibariyle 17 Ağustos depreminden sonra sıfırdan yapıldı diyebiliriz. Belli alandaki binalar yenilenmedi. Çarşı merkezde örneğin kentsel dönüşüm çalışmaları var ve yakında kente olumlu bir duyuru yapabileceğimizi söyleyebilirim. Yeni sanayi sitesi ve Deniz Evler Mahallemizde kentsel dönüşüm gerçekleşti. Sivritepe konutlarımıza bu yılın başından itibaren taşınmaya başladılar. 541 konut, 11 iş yeri ve 1 cami yapıldı. Hemşerilerimiz oraya yerleştiler. Çarşı içi kentsel dönüşümün gerçekleşmesiyle yeni binaları da dikkate alırsak yeni bir Gölcük oluştu." diye konuştu.  '45 SANİYEDE ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK' Depremin olabileceğini düşünerek tedbir alınması gerektiğini ifade eden Sezer, şöyle konuştu:  "Gölcük tersanesinde modern denizaltılar yapılıyor ve ilçemiz otomotiv sektörüyle öncü bir ilçedir. Yan sanayi de gelişim gösterdi. Deprem zamanı 55 bine gerileyen nüfus şu anda 170 bin. Ticari hayat hareketliliğini de getiriyor. 18 Ağustos tarihinde millet bahçesi ihalesi yapılacak. Gölcük sosyal, kültürel ve ticari açıdan ön plana çıkabilmesi için girişimleri destekliyoruz. Biz 45 saniyede çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Gölcük depremle ilgili acı hatırayı unutmayacak ama bir yandan da geleceğe umutla bakmaya devam edecektir. Depremi unutmamalıyız ama en önemlisi de depremin olabileceğini düşünerek bundan ders çıkartarak tedbir almalıyız." 

Kaynak: DHA

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