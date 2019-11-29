Belediye Başkanı Şeylan'dan mahalle ziyareti

29.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:50

Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Kaçit Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Karataş ve vatandaşlar tarafından karşılanan Şeylan, bir süre mahalleliyle sohbet etti, sıkıntılarını dinledi.

Mahalledeki okulu da ziyaret eden Şeylan, öğrencilere çikolata dağıttı, öğretmenlerle bir araya geldi.

Şeylan, yaptığı açıklamada, tüm mahallelere eşit şartlarda hizmet götürdüklerini söyledi.

Mahalleleri sık sık ziyaret ederek, sıkıntıları yerinde tespit etmeye çalıştıklarını anlatan Şeylan, "Mahallelerimizi ziyaret edip vatandaşlarımızın talep ve isteklerini yerinde tespit ediyoruz. Mahallelerimizdeki okul ve camilerimizi de ziyaret ediyor, yetkililerden bilgiler alıp ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Sorun ve sıkıntıyı gidermek için ilgili birimlere talimat veriyoruz. En önemlisi geleceğinizin teminatı olan çocuklarımızın daha güzel ve rahat bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak için okullarımızın eksiklerini tamamlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA