Belediye başkanı, Sevgi ninenin muhabbet kuşu isteğini yerine getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Belediye başkanı, Sevgi ninenin muhabbet kuşu isteğini yerine getirdi

23.02.2021 16:40 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:44
Belediye başkanı, Sevgi ninenin muhabbet kuşu isteğini yerine getirdi

ERZURUM'da, felçli olması nedeniyle 17 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Sevgi Aksakal'ın (72) yalnızılığını paylaşmak için istediği muhabbet kuşu, Palandöken Belediye Başkanı Mahmut Sunar tarafından evine götürüldü.

ERZURUM'da, felçli olması nedeniyle 17 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Sevgi Aksakal'ın (72) yalnızılığını paylaşmak için istediği muhabbet kuşu, Palandöken Belediye Başkanı Mahmut Sunar tarafından evine götürüldü. Aksakal, kuşu görünce büyük mutluluk yaşadı.

Palandöken ilçesinde yaşayan, 6 çocuk annesi Sevgi Aksakal, boynunda oluşan kitle nedeniyle ameliyat olmasının ardından sol tarafından felç geçirdi. Felç yüzünden 17 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Aksakal, 8 sene önce eşini kaybetti. Yaklaşık 6 yıldır kendisine kızı Nevin Aksakal'ın baktığını söyleyen Sevgi Aksakal'ın, evinde can sıkıntısını geçirmek için sahiplendiği 'İnci' isimli kedisi de kayboldu. Hayvanları çok sevdiğini söyleyen Aksakal, kendisine yoldaş olsun, diye Palandöken Belediye Başkanı Sunar'dan muhabbet kuşu istedi. Hasta ve yaşlı kadının talebini geri çevirmeyen Sunar, satın aldığı muhabbet kuşunu evine götürerek hediye etti.

'UMARIM ONA YOLDAŞLIK EDER'Sevgi Aksakal'a muhammet kuşunu vererek, heyecanını paylaşan Başkan Sunar, "Sevgi annemizin birtakım rahatsızlıkları var. Uzun zamandır yatağa bağlı yaşıyor. Kendisi burada evladıyla birlikte yaşıyor ama zaman zaman yalnızlık çekiyor. Yalnızlığına yoldaş olsun, diye bizden bir muhabbet kuşu talebinde bulundu. Böyle bir istek bizi hem sevindirdi hem de heyecanlandırdı. Aldığımızı bu kuşa Sevgi annemiz 'İnci' ismini verdi. Umarım ona yoldaşlık eder. Rabb'im Sevgi annemize sağlıklı, uzun ömürler versin" diye konuştu. 'DUVARLAR BANA SES VERMİYOR'

Kaybolan kedisi 'İnci'nin ismini muhabbet kuşuna veren Sevgi Aksakal ise "Allah başkanımızdan razı olsun. Önceden de kendisine dua ederdim. Muhabbet kuşunu getirmeseydi bile bende yeri değişmezdi. Duvarlar bana ses vermiyordu. Rahmetlik eşimin resmi de duvarda. O da bana ses vermiyor. Ben de bu şekilde oyalanıyorum" dedi.


Belediye başkanı, Sevgi ninenin muhabbet kuşu isteğini yerine getirdi
Belediye başkanı, Sevgi ninenin muhabbet kuşu isteğini yerine getirdi
Belediye başkanı, Sevgi ninenin muhabbet kuşu isteğini yerine getirdi
Belediye başkanı, Sevgi ninenin muhabbet kuşu isteğini yerine getirdi
Belediye başkanı, Sevgi ninenin muhabbet kuşu isteğini yerine getirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şifanur TAVUS

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Alişan Barış Manço Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Ünal Karaman Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Mart Manisa Antalya Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belediye başkanı, Sevgi ninenin muhabbet kuşu isteğini yerine getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 17:02:22. #1.14#
title