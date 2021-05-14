Belediye başkanı sevgi evlerinde kalan çocuklar için bayramda tatlı ve börek yaptı
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Belediye başkanı sevgi evlerinde kalan çocuklar için bayramda tatlı ve börek yaptı

Belediye başkanı sevgi evlerinde kalan çocuklar için bayramda tatlı ve börek yaptı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sevgi evlerinde kalan çocuklar için bayramda tatlı ve çiğ börek hazırladı.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sevgi evlerinde kalan çocuklar için bayramda tatlı ve çiğ börek hazırladı.

Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi'nde çocuklar için profiterol ve çiğ börek yaparak ekiplere teslim etti.

Belediye ekipleri tatlı ve börekleri Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinde kalan yaklaşık 100 çocuğa ulaştırdı.

Yüksel, yaptığı açıklamada, bayramda çocukların yüzünü güldürmek istediğini söyledi.

Aşevinin her zaman ihtiyaç sahibi insanların yanında olduğunu anlatan Yüksel, şöyle konuştu:

"Talepler doğrultusunda hemşehrilerimizin de desteğiyle bayramda 5 bin 50 çocuğu giydirdik. Bayram üstü çocuklarımızı sevindirdik. Bunun yanı sıra sevgi evlerinde de kalan çocuklar için de bir şeyler yapmak istedik. Onlara kendi ellerimizle, aşevindeki ustamızın da yardımıyla yaptığımız tatlı ve börekleri götürelim istedik. Ramazan, paylaşma ayıdır. Biz de elimizden geldiğince herkese ulaşmaya çalıştık. Günde yaklaşık bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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