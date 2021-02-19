Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tecrübelerini öğretmenlerle paylaştı

Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği "Etkili lider öğretmen olarak ülkemiz kültür ve eğitim mirasına katkı sağlayan öncü şahsiyetler" konulu söyleşinin bu haftaki konuğu Belediye Başkanı Serhat Oğuz oldu.

Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği "Etkili lider öğretmen olarak ülkemiz kültür ve eğitim mirasına katkı sağlayan öncü şahsiyetler" konulu söyleşinin bu haftaki konuğu Belediye Başkanı Serhat Oğuz oldu.

Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen söyleşiye katılan Başkan Oğuz edindiği tecrübeleri öğretmenlerle paylaştı.

Açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, programı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Yönetici Gelişim Planı kapsamında din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin gelişimine katkı sağlamak için düzenlediklerini belirterek, 23 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara genelinde açılışı yapılacak 326 eğitim kuruluşundan 3'ünün Kahramankazan'da olduğunu, açılışta Cumhurbaşkanının ilçedeki Atatürk İlkokulu'na canlı bağlantıyla katılacağını söyledi.

Başkan Oğuz da hayatından örnekler vererek, "Fatih Sultan Mehmet'in dediği gibi bir şehri imar etmekten daha önemlisi o şehirde yaşayanların gönlünü kazanmak, onları mutlu etmektir. Bu binaları yapmak kadar içindeki nesli doğru yetiştirebilirsek eğer, işte bu nesil 15 sene sonra Türkiye'yi çok daha ileri taşıyacaktır. İşte bu noktada biz yöneticiler kadar siz öğretmenlerimize de büyük görev düşmektedir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş