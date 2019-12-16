Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, muhtarları dinledi
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Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, muhtarları dinledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt ilçesinin mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, mahallelerin sorunları hakkında bilgi aldı.

16.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:16
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, muhtarları dinledi

Büyükşehir Belediye Başkanı , ilçesinin mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, mahallelerin sorunları hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gürkan beraberinde AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz, Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Alaaddin Aktaş ile birlikte muhtarlarla toplantı yaptı.

Gürkan, burada yaptığı konuşmada muhtarların yerel yönetimlerin gözü, kulağı olduğuna işaret etti.

Muhtarların kendilerine aktardığı bilgilerin değerli olduğunu anlatan Gürkan, "Mahallelerimizde yapılan hizmetlerde bir başarı varsa bunun temelinde istişare bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlarımızla muhtar derneklerimizle tek tek görüşüyoruz. Her ilçemizde toplantılar gerçekleştiriyoruz. Mahallede vatandaşın her sorunu muhtara gelir. Muhtarlarımız bir sembol altında değil isim olarak seçilmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ise selamlama konuşmasında kentte yapılan çalışmalardan dolayı Gürkan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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