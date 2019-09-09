Belediye Başkanı Sekmen'den yeni eğitim-öğretimi yılı mesajı

09.09.2019 14:52

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle mesaj yayımladı.

Sekmen, mesajında bugün başlayan yeni eğitim-öğretim yılında eğitim camiasına başarı dileğinde bulundu.

Kent genelinde yaklaşık 150 bin öğrencinin ders başı yaptığını belirten Sekmen, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"150 bin öğrenci demek aydınlık yarınlarımıza uzanan yolda 150 bin temel taş ve müreffeh Türkiye demektir. Okul ise zenginlik, öğrenci ve geleceğimizi elde etmemizi sağlayacak olan beşeri sermaye demektir. Okullar, bireysel ve toplumsal sorumluluk duygusu aşılar, milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimsetir ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlar."

Sekman, mesajında, bilginin, bilim ve teknolojinin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Günümüzde bilgiden uzak toplumlar zayıf ve vasat kalıyor. Bizim yapmamız gereken bilgiyi üreten olmak. Bilgiyle güçlenecek ve gelişeceğiz. Aydınlık yarınlara ve muasır medeniyetler seviyesine bilgiyle ulaşacağız."

Kaynak: AA