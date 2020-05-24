Belediye Başkanı şehit eşini evinden alarak mezarlığa götürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belediye Başkanı şehit eşini evinden alarak mezarlığa götürdü

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 1981 yılında terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonrasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Nihat Özsoy'un mezarını şehit eşi Fatma Özsoy ile birlikte ziyaret etti.

Belediye Başkanı şehit eşini evinden alarak mezarlığa götürdü
24.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:31

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 1981 yılında terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonrasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Nihat Özsoy'un mezarını şehit eşi Fatma Özsoy ile birlikte ziyaret etti.

Türkiye'de 4 günlük kısıtlama sonrasında Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramın ilk gününde şehit ailelerinin mezarlık ziyaretlerinin serbest olmasının ardından Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk makam aracı ile şehit eşini evinden alarak mezarlığa götürdü. 1981 yılında Tarsus'ta terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonrasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Nihat Özsoy'un eşi Fatma Özsoy aradan geçen 39 yılın ardından bu bayramda eşini mezarında yalnız bırakmadı. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün evinden alarak eşinin mezarına götürülen Fatma Özsoy eşinin mezarında gözyaşlarına hakim olamaması dikkatlerden kaçmadı.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk şehit Jandarma Kıdemli Üstçavuş Nihat Özsoy'un mezarı başındaki Türk Bayrağını değiştirirken şehit eşi Fatma Özsoy ile dua etti. Belediye Başkanı Aktürk, şehit eşi ile bir süre sohbet etmesinin ardından yaptığı açıklamada, bizler şehit ailelerimizi yalnız bırakmayalım istedik. Bir nebze onların acılarına ortak olalım istedik dedi. Aktürk, "Öncelikle tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Malum hükümetimizin aldığı tedbirler çerçevesinde içimiz buruk. Bu bayram kucaklaşamıyoruz, vatandaşlarımızla birlikte olamıyoruz. Evde bir bayram geçireceğiz. Ama bu vesileyle bizler şehit ailelerimizi yalnız bırakmayalım istedik. Bir nebze onların acılarına ortak olalım istedik. Onların mezar ziyaretini birlikte yapalım istedik. Bu vesileyle de 1981 yılında Tarsus'ta Kıdemli Üstçavuş olarak görev yapan rahmetli Nihat abimizi bir terör saldırısı sonucunda şehit olmasıyla beraber kıymetli eşi Fatma ablamız ile beraber onun mezarını ziyaret ediyoruz. Acılarına ortak oluyoruz. Malum şehitler tepesi hiç boş kalmayacak. Bu ezanlar göğü inletirken bu bayrak gökyüzünde dalgalanırken hiç gözünü kırpmadan 7 gün 24 saat hudut bölgelerinde can sipere bir şekilde canını verecek insanlarla dolu. İnşallah bu memleketin bölünmez bütünlüğünü, parçalanmaz bütünlüğünü sağlamak bu yiğitlerin gözünü kırpmadan hudutlarda beklemesinden geçiyor. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Rabbim Ahmet eylesin" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil Haber
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün...
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü Haber
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir Haber
Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen...
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi Haber
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
40 derece sıcakta günde 110 ton patates taşıyan 4 işçi, kişi başı 440 TL kazanıyor
40 derece sıcakta günde 110 ton patates taşıyan 4 işçi, kişi başı 440 TL kazanıyor
Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin
Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin
Konya'daki esrarengiz Amerikalı, bomba paniğine neden oldu
Konya'daki esrarengiz Amerikalı, bomba paniğine neden oldu
Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi
Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına alındı
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına...
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi...
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iftarı İkiyaka Dağları'ndaki askerlerle yaptı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iftarı İkiyaka Dağları'ndaki askerlerle yaptı
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Demet Akalın Kenan İmirzalıoğlu
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Bayram Antalya Survivor
Şu an buradasınız: Belediye Başkanı şehit eşini evinden alarak mezarlığa götürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 14:31:50. #1.14#
title