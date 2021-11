Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü Mesajı…

25 Kasım 1960'ta Dominik Cumhuriyeti'nde diktatörlüğe karşı mücadele veren üç kız kardeş tecavüz edildikten sonra vahşi bir şekilde katledilmiş, bu utanç verici tarih ise, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü olarak ilan edilmiştir. Cinsiyetçilik tabularının halen yıkılmadığı günümüzde ne yazık ki kadınlarımız fiziki ve psikolojik şiddete, istismara, baskıya, hakarete maruz kalmaya devam ediyor. Taciz ve tecavüzlere uğrayan, iş hayatında yalnızca kadın olduğu için bile baskı ile başa çıkmak zorunda bırakılan pek çok kadınlarımız var dünyada. Bu kadar da değil; çocuk gelinlerimiz var, töre cinayetine, başta eşler ve eski sevgililer olmak üzere yakın akraba cinayetlerine kurban giden kadınlarımız var. Şiddetsiz bir dünyada yaşamaya yönelik umutları her geçen gün solarak, kadın cinayetlerine eklenen isim ile tükenen hayatlar var. Oysa ki o kara listedeki isimleri güzelliklerle tanıyabilseydik hatta hiç o isimleri tanımasaydık da onları sevdiklerine ve ailelerine bağışlayabilseydik… 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü vesilesiyle, başta kadınlarımız ve çocuklarımız olmak üzere toplumun ve dünyanın her noktasında canlılara yönelik şiddetin her türlüsünü lanetlediğimi bir kez daha yineliyor; eşit, adil bir dünyada şiddet, savaş ve kavgalardan uzak herkese barış ve hoşgörü dolu günler diliyorum.

Saygılarımla

Ülgür GÖKHAN

Belediye Başkanı

23. 11. 2021 09: 25

