Belediye Başkanı Savran Yks'ye Girecek Öğrencilere Başarı Diledi
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Belediye Başkanı Savran Yks'ye Girecek Öğrencilere Başarı Diledi

Belediye Başkanı Savran Yks'ye Girecek Öğrencilere Başarı Diledi
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkanı Savran Yks'ye Girecek Öğrencilere Başarı Diledi Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi.

Belediye Başkanı Savran Yks'ye Girecek Öğrencilere Başarı Diledi

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi.

Başkan Savran, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen ve öğrencilerin eğitim hayatları için önemli bir aşama olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) öncesinde yayımladığı bir mesajla tüm öğrencilere başarılar diledi.

Bütün öğrencilerin, eğitim hayatları boyunca edindikleri bilgi ve birikimleri, heyecana ve strese kapılmadan sınava yansıtacaklarını ve hak ettiği başarıya ulaşacaklarına inandığını kaydeden Savran, "Geleceğimizin emaneti ve teminatı olan sevgili gençler; uzun ve yorucu bir çalışmanın ardından bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceksiniz. Büyük bir azim ve çabayla hazırlandığınız YKS eğitim hayatınızdaki önemli dönüm noktalarından biri. Çok çalıştınız, alın teri döktünüz, hedeflediğiniz başarıya sadece bir adım kaldı. Ruh ve beden sağlığınızın her şeyden daha önemli ve öncelikli olduğunu unutmadan bu sınava her türlü endişe ve kaygıdan uzak olarak girmelisiniz. Heyecanınızı yürekten paylaşıyor, kendinize güvendiğiniz sürece aşamayacağınız hiçbir engelin bulunmadığına inanıyorum. Hafta sonu yapılacak sınavlara girecek bütün evlatlarımıza zihin açıklığı ve başarılar diliyor öğrencilerimizi yetiştiren, onlara emek ve destek veren tüm öğretmenlerimiz ile ailelerine teşekkür ediyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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