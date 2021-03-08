Belediye Başkanı Savran, Valilik ve Belediyede çalışan kadınları unutmadı
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Belediye Başkanı Savran, Valilik ve Belediyede çalışan kadınları unutmadı

08.03.2021 13:02 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:21
Belediye Başkanı Savran, Valilik ve Belediyede çalışan kadınları unutmadı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Savran eşi Nejla Savran ve Belediye Başkan Yardımcıları, Valilik ve Nevşehir Belediyesi'nde görev yapan kadın çalışanlara çeşitli hediyeler verdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Savran eşi Nejla Savran ve Belediye Başkan Yardımcıları, Valilik ve Nevşehir Belediyesi'nde görev yapan kadın çalışanlara çeşitli hediyeler verdi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sabah saatlerinde Nevşehir Valiliğini ziyaret etti.

Beraberinde eşi Nejla Savran ile birlikte ilk olarak Vali İnci Sezer Becel'in gününü kutlayan Başkan Savran, daha sonra valilikte görev yapan kadın çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Başkan Savran, eşi Nejla Savran ile birlikte kadın çalışanlara Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın Çalışmaları Merkezi (KAÇEM) kursiyerleri tarafından hazırlanan çeşitli hediyelerden takdim etti.

Bu arada gün dolayısıyla Belediye Başkan Yardımcıları Ersin Erol ve Av. Nafiz Dirikoç Nevşehir Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde çalışan emekçi kadınları ziyaret etti.

Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapan kadın çalışanlarla bir araya gelen başkan yardımcıları, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sevinç Sesveren Atılgan ile birlikte kadınlara çeşitli hediyeler dağıttı.

Toplumun her kesiminde ve üstlendikleri her görevde takdire şayan bir şekilde sorumluluklarını yerine getiren kadınlara çok şey borçlu olduklarını belirten Belediye Başkanı Savran, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadının, Türk kültüründe ve dinimizde önemli bir yeri olduğunu hatırlatan Başkan Savran, "Cennet anaların ayakları altındadır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü her ne kadar yılda bir gün olsa da kadınlar her gün değerlidir" dedi. - NEVŞEHİR

Belediye Başkanı Savran, Valilik ve Belediyede çalışan kadınları unutmadı
Belediye Başkanı Savran, Valilik ve Belediyede çalışan kadınları unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Behçet Alkan

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