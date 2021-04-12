Belediye Başkanı Savran, Ramazan ayını kutladı

Rahmetin ve mağfiretin doruğa ulaştığı 11 ayın sultanı ramazan ayında kalplerden sevginin, sofralardan bereketin, evlerden huzur ve saadetin eksik olmamasını dileyen Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, tüm hemşehrilerinin ve İslam aleminin ramazan ayını kutladı.

Rahmetin ve mağfiretin doruğa ulaştığı 11 ayın sultanı ramazan ayında kalplerden sevginin, sofralardan bereketin, evlerden huzur ve saadetin eksik olmamasını dileyen Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, tüm hemşehrilerinin ve İslam aleminin ramazan ayını kutladı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, ramazan ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bir kez daha rahmet ve bereket ayına ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşadıklarını ifade eden Başkan Savran, ülkemizin ve tüm İslam aleminin hayırlı bir ramazan ayı geçirmesi temennisini dile getirdi.

Derin bir manevi iklimi teneffüs edeceğimiz ramazan ayında paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemine dikkati çeken Savran, şunları kaydetti:

"Ramazan; oruç yani sabır, Kur'an yani şükür ayıdır. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesini içinde saklayan ramazan, tövbe, ibadet ve tefekkürle geçer; Allah'ın izniyle bereket ve mağfiret ile tamamlanır. Ramazan ayı, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştirildiği mübarek bir aydır. Özellikle içinde bulunduğumuz bu günlerde her zamankinden daha çok düşkün ve muhtaçlara yardım etmeli, en yakınımızdan başlayarak ihtiyaç sahiplerine sahip çıkmalıyız. Nevşehir Belediyesi olarak, bu Ramazan ayında da tüm birimlerimizle halkımızın hizmetinde olacağız. İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımlarımız artarak devam edecek. Ramazan ayının bereketini inşallah şehrimizin tamamına yayacağız. Hayırseverlerimizin desteği ile dayanışmamızı, paylaşmamızı, kardeşlik bağlarımızı güçlendireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin ramazan ayını tebrik ediyor, bu mübarek ayın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum" - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı