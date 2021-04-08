Belediye Başkanı Savran, Polis Haftasını kutladı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ı ziyaret etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, ziyarette İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ile bir süre sohbet ederek Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cansiperane bir anlayışla görev yapan Türk Polis Teşkilatı'nın Türk milletinin gurur ve övünç kaynağı olduğunu söyleyen Savran, "Polis teşkilatımızın ülkemizin huzur ve güven içinde olması için başta hain terör örgütleri olmak üzere her türlü suç ve suçluyla mücadelede ortaya koyduğu başarı milletimizce gurur ve övünç kaynağıdır" diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Artunay'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Savran'a teşekkür etti.

Savran daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki çeşitli birimlerde görev yapan teşkilat mensuplarını ziyaret ederek Polis Haftasını kutladı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı