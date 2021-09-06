Belediye Başkanı Savran'ın Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı Açıklaması

Belediye Başkanı Savran'ın Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı: Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 2021-2022 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Belediye Başkanı Savran'ın Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı:

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 2021-2022 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Belediye Başkanı Savran, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında; büyük bir özveriyle yetiştirilen öğrencileri geleceğimizin teminatı olarak gördüklerini ve yarınlarımızı emanet edeceğimiz nesillerin en şekilde yetiştirilmesi için Nevşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vereceklerini kaydeden Savran, "Onların okuması, iyi bir eğitim alması; eğitim hayatlarını en güzel şekilde tamamlaması, mutlu bir şehirde yaşaması, hepimizin en önemli dileği. Bütün gayretimiz, çalışmamız; onlar için. Bu konuda Nevşehir Belediyesi olarak her zaman, çocuklarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Savran mesajında daha sonra şu ifadelere yer verdi;

"Sevgili Öğrenciler, Okulunuzu, öğretmenlerinizi, arkadaşlarınızı özlediniz değil mi? Belki de en çok teneffüs zilini… Bizler de okullardan gelen coşkulu seslerinizi duymayı çok özledik. Yaşamış olduğumuz süreç bizlere okulun sadece bir mekan olmadığını, güzel arkadaşlıklar kurduğumuz, paylaştığımız, hayata, insana dair çok şey öğrendiğimiz yerler olduğunu gösterdi. Bugün ise hasret giderme günü. Sizlerle birlikte biz de yüz yüze eğitime başlanmasının heyecanını yaşıyoruz. Okullarımızda gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirleri alındı. Bu süreçte sizlerin de gerekli kurallara özenle uyacağınızı biliyoruz. Sizlere güveniyor, okullarımızı neşenizden eksik bırakmamak için üzerinize düşeni yapacağınıza inanıyoruz. Bu duygularla, yeni eğitim ve öğretim yılının öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. İyi dersler umutlarımız, yarınlarımız"

Kaynak: Habermetre