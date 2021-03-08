Belediye Başkanı Savran'dan, Vali Becel'e 8 Mart ziyareti
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Belediye Başkanı Savran'dan, Vali Becel'e 8 Mart ziyareti

08.03.2021 13:02 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:07
Belediye Başkanı Savran'dan, Vali Becel'e 8 Mart ziyareti

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret ederek gününü kutladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret ederek gününü kutladı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, beraberinde eşi Nejla Savran ve Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sevinç Sesveren Atılgan ile birlikte Vali İnci Sezer Becel'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Vali Becel'in kadınlar gününü kutlayan Başkan Savran, kendisine Nevşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Merkezi (KAÇEM) kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği bir dekoratif duvar süsü hediye etti.

Vali Becel'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Savran'ın eşi Nejla Savran'a çini bir tabak hediye ederek gününü kutladı.

Ziyarette Türk kadınının her alanda kendisini en iyi şekilde temsil ettiğini vurgulayan Başkan Savran, "Nevşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye, kadınlarımızı her platformda desteklemeye ve pozitif ayrımcılık anlayışı ile yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - NEVŞEHİR

Belediye Başkanı Savran'dan, Vali Becel'e 8 Mart ziyareti
Belediye Başkanı Savran'dan, Vali Becel'e 8 Mart ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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