Belediye Başkanı Savran'dan Nafiz Dirikoç ve Nevşehir Belediyespor'un Yeni Yönetimine Tebrik
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Belediye Başkanı Savran'dan Nafiz Dirikoç ve Nevşehir Belediyespor'un Yeni Yönetimine Tebrik

Belediye Başkanı Savran'dan Nafiz Dirikoç ve Nevşehir Belediyespor'un Yeni Yönetimine Tebrik
Habermetre - Haberler | Toplum

14-06-2021 17: 44: 26 45Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyespor kulüp başkanlığına seçilen Nafiz Dirikoç ve kulübün yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

14-06-2021 17: 44: 26 45

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyespor kulüp başkanlığına seçilen Nafiz Dirikoç ve kulübün yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, aynı zamanda Nevşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Nafiz Dirikoç'un gerçekleştirilen kongre sonrasında Nevşehir Belediyespor'da başkanlık görevine seçilmesinden dolayı bir tebrik mesajı yayınladı.

Mesajında; kulübün 2020-2021 futbol sezonunda yönetiminde yer alan başta Esat Özaltın olmak üzere yöneticilere hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Savran, Nafiz Dirikoç ve yönetim kurulu üyelerine ise yeni görevlerinde başarılar diledi.

Savran, "Bu takım şehrimizin bir değeridir, bize düşen görev bu takımı daha ileriye taşımaktır. İmkanlar dahilinde herkesin Nevşehir Belediyespor'a sahip çıkması gerekir. Ben öncelikle bugüne kadar kulübümüzde başkanlık yapmış, yönetimde bulunmuş, katkı sağlamış ve Nevşehir Belediyespor'a sahip çıkmış tüm başkanlarımıza, tüm yönetim kurulu üyelerimize ve tüm futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Kongremizin kulübümüze hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor Nafiz Dirikoç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kutluyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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