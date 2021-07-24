Belediye Başkanı Savran'dan köylere ziyaret
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Belediye Başkanı Savran'dan köylere ziyaret

Belediye Başkanı Savran'dan köylere ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir'in tüm ilçeleri, beldeleri ve köyleri ile birlikte büyük bir aile olduğunu belirterek bu ailenin her bir ferdinin mutluğu ve huzuru için hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu söyledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir'in tüm ilçeleri, beldeleri ve köyleri ile birlikte büyük bir aile olduğunu belirterek bu ailenin her bir ferdinin mutluğu ve huzuru için hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde merkez ilçe ve ilçelere bağlı bazı köyleri ziyaret etti. Gittiği köylerde vatandaşlarla bayramlaşan Savran, bayram dolayısıyla memleketlerine gelen köylülerle ve Nevşehir dışındaki hemşeri derneklerinin yöneticileri ile bir araya geldi. Savran, köy kahvesi, muhtarlık ve çay bahçelerinde sohbet ettiği vatandaşların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılandı. Başkan Savran, Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı Köyü'nde 7 Temmuz 2021 tarihinde Mardin Kızıltepe Hudut Hattı bölgesinde şehit olan P. Asb. Açvş Cihan Çifcibaşı'nın ailesini de ziyaret etti. Köy mezarlığında da Cihan Çifcibaşı ve 1997 yılında şehit düşen Kasım Poyraz'ın kabrini ziyaret eden Savran okunan Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyerek dua etti.

Merkez ilçeye bağlı köylere ziyaretlerini sürdüren Savran, "Biz merkez ilçemizin yanında tüm ilçelerimiz, kasaba ve köylerimiz ile birlikte büyük bir aileyiz. Ailemizin her bir ferdi bizim için çok değerli. İşte bu büyük ailenin huzuru ve mutluluğu için gece gündüz çalışıyoruz. Bayram dolayısıyla hem yurt dışı ve şehir dışından gelen hemşerilerimizle bir araya gelme hem de köylerinde hayatlarını sürdüren vatandaşlarımızla kucaklaşma fırsatı bulduk. Tüm hemşerilerimize gösterdikleri samimi ve sıcak ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Belediye Başkanı Savran'dan köylere ziyaret
Belediye Başkanı Savran'dan köylere ziyaret
Belediye Başkanı Savran'dan köylere ziyaret
Belediye Başkanı Savran'dan köylere ziyaret
Belediye Başkanı Savran'dan köylere ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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