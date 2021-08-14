Nevşehir Belediye Başkanı Savran, AK Parti'nin 20. yılını kutladı

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti'nin 20'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti'nin 20'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Savran, mesajında, 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti'nin, ilk günkü gibi hizmet aşkıyla milletin yanında yer aldığını belirtti.

14 Ağustos 2001 tarihinin Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçtiğini ve o günden sonra Türkiye'de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını ifade eden Savran, şunları kaydetti:

"Adalet ve Kalkınma Partisi, 19 yıllık iktidarı sürecinde Türkiye siyasetine damga vurduğu gibi dünya siyasetine de yön vermiştir. Millete hizmet yolunda geçen 20 yılda insanımızın hayallerini gerçekleştirmiş, onlara hep yeni ufuklar açmıştır. Partimiz, tarihi başarılarla dolu geçmişinden güç alarak, her yıl daha da büyüyen projeleriyle, 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonları ile Türkiye'mizin geleceğini de aydınlatmaya, güzelleştirmeye, ülkemizi hep daha iyi yerlere taşımaya ilk günkü aşkla taliptir. Milletin desteği, ümmetin duası, insanlığın sevgisiyle de hayallerimizi gerçekleştireceğimize yürekten inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan