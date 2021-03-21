Belediye Başkanı Savran 101 yaşındaki Taibe nineyi ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Belediye Başkanı Savran 101 yaşındaki Taibe nineyi ziyaret etti

21.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:17
Belediye Başkanı Savran 101 yaşındaki Taibe nineyi ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan 101 yaşındaki Taibe Yolveren ve 76 yaşındaki Mukadder Dede'yi ziyaret etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan 101 yaşındaki Taibe Yolveren ve 76 yaşındaki Mukadder Dede'yi ziyaret etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, eşi Nejla Savran ile birlikte 'Yaşlılar Haftası' dolayısıyla Güzelyurt Mahallesi'nde oğlu Şifa Yolveren'in evinde yaşayan 101 yaşındaki Taibe Yolveren ve 76 yaşındaki Mukadder Dede'yi ziyaret etti.

Konuk olduğu evde yaşlılara Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan çeşitli hediyeleri takdim eden Başkan Savran, eşi Nejla Savran ile birlikte yaşlılardan dua istedi.

Torununun torununu gören ve 65 yaşında okuma yazmayı öğrenen 101 yaşındaki Taibe Yolveren ile bir süre sohbet eden Başkan Savran, asırlık bir çınarı ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

"Allah bu büyüklerimizin sayısını hep artırsın, başımızdan hiç eksik etmesin" diyen Savran, Nevşehir Belediyesi olarak yaşlılar için bugüne kadar hiçbir zorluktan kaçmadan yaptıkları çalışmaların, bundan sonra da artarak süreceğini belirtti.

Savran, "Bugün büyüklerimizi hem ziyaret edelim hem de güzel dualarını alalım dedik. Ülkemiz, şehrimiz ve güzel hizmetler yapabilmek için kendimize dua istedik. Çünkü onların duaları bize güç veriyor. Allah onlara sağlıklı ve uzun ömür versin. Onlar mutlu olduğunda bizde mutluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle, yaşlılarımızın Yaşlılar Haftası'nı kutluyorum. Onların sadece bu hafta değil daima baş tacımız olduğunu özellikle vurgulayarak, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyor, ellerinden öpüyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Belediye Başkanı Savran 101 yaşındaki Taibe nineyi ziyaret etti
Belediye Başkanı Savran 101 yaşındaki Taibe nineyi ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Guy Ritchie Demet Akbağ Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Bülent Uygun Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belediye Başkanı Savran 101 yaşındaki Taibe nineyi ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 10:18:48. #1.16#
title