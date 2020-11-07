Belediye Başkanı Sarı, koronavirüs tedbirleri toplantısına katıldı
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Belediye Başkanı Sarı, koronavirüs tedbirleri toplantısına katıldı

07.11.2020 13:55 | Son Güncelleme: 07.11.2020 13:59
Belediye Başkanı Sarı, koronavirüs tedbirleri toplantısına katıldı

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Koronavirüse karşı alınacak tedbirler ve denetimlerin ele alındığı toplantıda belediyelerin önemini anlatan Vali Gül, "Belediyelerin desteği ve denetimi bizler için çok önemli. Özellikle yeme içme yerlerinde ve semt pazarlarında mesafe kuralına harfiyyen uyulması için hep birlikte sahada olmamız ve denetimlerimizi aksatmadan devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali yardımcıları ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı toplantıda söz alan Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı da Nizip Belediyesinin pandemi döneminde yapmış olduğu denetimler, yapılan dezenfekte çalışmaları, maske dağıtımı ve okul ve camilere dağıtımı gerçekleştirilen dezenfekte cihazlarıyla ilgili bilgi vererek, salgınla mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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