Belediye Başkanı Sarı kırsal mahalleleri gezi
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Belediye Başkanı Sarı kırsal mahalleleri gezi

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 10 mahalleyi ziyaret ederek mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Sarı kırsal mahalleleri gezi
23.06.2020 13:35 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:56

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 10 mahalleyi ziyaret ederek mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan, Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Emre Kılıç ve ilgili birim amirleri ile Dayıdağı, Dernek, Tosunlu, Boyluca, Karamezra, Kayalar, Duraklı, Gürbaşak, Köseler ve Kamışlı mahallelerini ziyaret eden Mehmet Sarı, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Gezi ve incelemeleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan asfalt ve yama çalışmalarını da yerinde gören Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi aldı.

Ziyaretlerinin verimli ve güzel bir şekilde gerçekleştiğini ifade eden Sarı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim amacımız en başta hemşerilerimize hizmet etmek ve hemşerilerimizin duasını almaktır. Yerel yönetimler olarak bizler, hemşerilerimizin de destek ve duasıyla ilçemize en iyi şekilde hizmet etmeyi hedefliyoruz. Çünkü bizler bu ülkenin ve bu ilçenin sadece havasını, toprağını, suyunu paylaşmıyoruz aynı zamanda derdini, sevincini ve başarılarını da paylaşıyoruz. Birbirimize karşı sorumluyuz. Böylelikle halkımıza hizmet için yaptığımız her işe verim, yaşadığımız ülkeye ve şehre ise güzellik katıyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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