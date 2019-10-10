Belediye Başkanı Sarı'dan Barış Pınarı Harekatı mesajı

10.10.2019 15:44

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Sarı mesajında, "Allah kahraman Mehmetçiğimizin ve bölgede görev yapan tüm güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun her daim yanında olsun, ordumuzu muzaffer eylesin" temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve bütünlüğüne yönelik her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etme gücü ve hakkı olduğunu vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla geçmişte başarıyla gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı gibi bugün de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nın amacına ulaşacağına yönelik inancım tamdır. Başlatılan bu harekatla inanıyorum ki, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridoru ve tüm terör örgütleri yok olup, ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen bertaraf edilecek, ülkemizde bulunan Suriyeli misafirlerimiz için de güvenli bölge oluşturularak ülkelerine huzurla dönmeleri sağlanacaktır. Tek dileğimiz harekata katılan askerlerimizin bölgede barış ve huzuru tesis etmesi ve ülkeye sağ salim dönmesidir. Allah ordumuzu, devletimizi ve milletimizi korusun."

Kaynak: AA