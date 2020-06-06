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Belediye Başkanı Şahin'den sporculara 500 TL'lik hediye çeki

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin tarafından Kuraş Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden sporculara 500 TL'lik hediye çeki verildi.

Belediye Başkanı Şahin'den sporculara 500 TL'lik hediye çeki
06.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:28

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin tarafından Kuraş Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden sporculara 500 TL'lik hediye çeki verildi.

Kuraş Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü Kuraş Takımı sporcuları, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret etti. Sporculara 500 TL'lik hediye çeki veren Başkan Şahin, "Korona virüs salgını dolayısıyla hediyelerimizi bugün takdim ettiğimiz sporcularımıza, ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyor, spor hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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