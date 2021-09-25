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Belediye Başkanı Şahin'den, Engelliler Derneğine ziyaret

AA / Selahattin Erol - Haberler | Güncel
Belediye Başkanı Şahin'den, Engelliler Derneğine ziyaret

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyat Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyat Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Ziyarette, Başkan Şahin dernek üyeleriyle sohbet ederek, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Dernek Başkanı Kadri Baran, derneğin genel durumu ve faaliyetlerine ilişkin Şahin'e bilgi verdi.

Şahin, her zaman engellilerin yanında olduklarını belirterek, "Belediyeye ait binayı engellilere tahsis ettik. Ayrıca, hayırsever vatandaşlarımızın ve belediyemizin katkılarıyla tekerlekli engeli sandalyeler dağıttık ve dağıtmaya devem ediyoruz. Bundan sonrada ihtiyaçlarınız ve talepleriniz belediyemizin imkanları dahilinde karşılanmaya çalışılacaktır." dedi.

Baran da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA / Selahattin Erol - Son Dakika Haberleri
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