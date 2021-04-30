Belediye Başkanı Şahin'den AK Parti'ye ziyaret
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Belediye Başkanı Şahin'den AK Parti'ye ziyaret

Belediye Başkanı Şahin'den AK Parti'ye ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Şahin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde hayırlı olsun temennisinde bulundu. Başkan Şahin'e yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür eden Başkan Yıldırım, "Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ziyarette bulundular. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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