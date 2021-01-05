Midyat Belediye Başkanı Şahin, çalışmaları inceledi
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Midyat Belediye Başkanı Şahin, çalışmaları inceledi

05.01.2021 10:49 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:12

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, çalışmaları inceledi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, çalışmaları inceledi.

Başkan Şahin, Bağlar Mahallesinde yapımı süren parkta incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Hazırladıkları projeler kapsamında yapılan parklarda vatandaşların dinlenebileceklerini, eğlenebileceklerini ve güzel vakit geçirebileceklerini kaydeden Şahin, ilçeyi daha cazip hale getirmek için gayretle çalıştıklarını söyledi.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen son 1 yılda alt ve üst yapı yatırımlarını kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini bildiren Şahin, 2020 yılı yatırım programına alınan tüm işleri tamamladıklarını kaydetti.

İlçenin çehresini değiştirmek, vatandaşların çok daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda bazı mahallelerimizde kanalizasyon, yağmur suyu sorunlarını çözüyoruz. Yaya yolu, kaldırım, parke ve banket çalışmalarımız devam ediyor. Ardından peyzaj düzenlemelerini gerçekleştiriyoruz. Gün yüzüne çıkarılması beklenen eserlerimiz var. Bahçelievler, Cumhuriyet Mahallelerimize yeni parklar yapıldı. Ayrıca yıkık ve dökük olan parklar yeniledik. Mezarlıklarda düzenli olarak temizlik, bakım ve çevre düzenlemesi yapıldı. Midyat en önemli yerleri arasında yer alan Ulucami, Ortaçarşı, Akçakaya ve Işıklar mahallelerinde sokak sağlıklaştırma çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel ve büyük projelerimize başlayacağız."

Midyat Belediye Başkanı Şahin, çalışmaları inceledi
Midyat Belediye Başkanı Şahin, çalışmaları inceledi
Midyat Belediye Başkanı Şahin, çalışmaları inceledi
Midyat Belediye Başkanı Şahin, çalışmaları inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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