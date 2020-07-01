Belediye Başkanı Şahin, "Biz yapmaya, onlar yıkmaya çalışıyor"
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Belediye Başkanı Şahin, "Biz yapmaya, onlar yıkmaya çalışıyor"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Pelitözü Gölpark'ta yer alan tesisin, 29 Haziran 2020'de Bilecik İl Özel İdaresi tarafından haksız bir şekilde ve hukuki prosedürler beklenmeden yıkım yapıldığı söyledi.

Belediye Başkanı Şahin,
01.07.2020 17:51 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:55

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Pelitözü Gölpark'ta yer alan tesisin, 29 Haziran 2020'de Bilecik İl Özel İdaresi tarafından haksız bir şekilde ve hukuki prosedürler beklenmeden yıkım yapıldığı söyledi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Pelitözü Gölpark'ta gerçekleştirilen basın açıklamasında, "Halkımıza belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde yer alan bir yapının, Bilecik İl Özel İdaresi tarafından, hukuksuz bir biçimde yıkılması hakkında bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi, Pelitözü Gölpark'ta yer alan ve Yel Değirmeni Teras olarak bilinen tesis, 29 Haziran 2020'de Bilecik İl Özel İdaresi tarafından haksız bir şekilde ve hukuki prosedürlerin üzerinden atlayarak yıkıldı. Pelitözü Gölpark'ta yer alan Yüzen Ada, Kayık, Yel Değirmeni ve Deniz Bisikleti ile beraberindeki diğer noktalar 27 Aralık 2014 tarihinde İl Genel Meclisi kararıyla 27 Ocak 2015 tarihinde İl Özel İdaresi ve Bilecik Belediyesi arasında imzalanan tahsis protokolü uyarınca Bilecik Belediyesi'ne devredildi. Böylece bu mekanlarda sözleşme, kiralama ve işletme gibi haklar kesin bir şekilde Bilecik Belediyesi'ne bırakılmıştı" dedi.

"BEBKA gibi büyük bir kuruluş, gecekondu mu yapıyor"

Başkan Şahin, yapılan tesisin Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından yapıldığına dikkat çekerek, "Bu biliyorsun bu BEBKA'nın projesiydi. Koskoca devletin bu büyük kuruluşu ve Bilecik Belediyesinin de iştiraki olan kurum, yani devletin kalkınma ajanslarından birisi. Kocaman bir kurum gecekondu mu yapıyor yani? Ortağı da Bilecik İl Özel İdaresi. Doğrusunu yanlışını artık mahkemede göreceğiz" dedi.

"Pelitözü Gölpark'ı Abant gibi tanınan bir yer yapmak için çalışıyoruz"

Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik'teki Gölpark'ı, Bolu'daki Abant gibi ulusal ve uluslararası platformda adı duyulacak güzelliğe kavuşturmak istediklerini belirterek, "Bilecik'te burasını ulusal bir park alanına çevirmek istiyoruz. Hem şehrimizi tanıtmış olacağız hem de vatandaşlarımızın daha çok nefes alacağı bir mekan haline getirmek istiyoruz. Bizler yapmaya onlar yıkmaya çalışıyor. Yani bir seçim mağlubiyetini hazmedememek ve bunu halktan çıkarmak hiç hoş değil. Ben bu anlamda Cumhur İttifakı seçilmişlerinin önce halka dönmesini ve birilerinin talimatları ile bir şeyler yapmamalarını öneriyorum. Çünkü bu Bilecik halkına yapılan düşmanca tavırları sergilerlerse bir gün o bürokratlar başka bir şehre giderlerse, bunlar mahallelerinde gittikleri kahveyi bile değiştirmek zorunda kalırlar. Önemli olan Bilecik için hep birlikte bir şeyler yapmaktır. Şimdi bu konuşmaları yapmak yerine Cumhur ittifakı seçilmişleri için söylüyorum. Bilecik İl Özel İdaresi kendi ellerinde olan örneğin Selöz Göletinde bir şeyler yapmaya çalışsalar yani Bilecik için güzel bir çalışma yapsalar ve biz de onlara destek versek ve Bilecik her boyutuyla bir gömlek değiştirse fena mı olur. Niye biz bunlarla uğraşıyoruz. Bir de hukuksuz olarak yapıyorsunuz. Bu yasa dışı işlemler çok da halktan karşılığını göreceğini sanmıyorum. Bilecik halkı, halka karşı çaba gösterenlere gereken cevabı her zaman her noktada verecektir. Yani sadece seçimde olmaz her süreçte gerekeni verecektir" dedi.

"Bu yıkım demokratik iradeye karşıdır ve seçimle gelen yönetimin iradesini gasp etmektir"

Başkan Şahin, burada yapılan basit bir yıkım olmadığı anlatarak, "Bu yıkım demokratik iradeye karşıdır. Bu yıkımla, seçimle gelen bir Belediye yönetiminin iradesi gasp edilmeye çalışılmıştır." ifadelerini kullanarak, "Bu yıkımla şehrimize hizmet üreten kurumlar karşı karşıya getirilmiş, memleketimize hizmet etmek için ayıracağımız dikkat, uzmanlık ve zamanımız boşa harcanmıştır. Bu yıkımı yapanlara soruyoruz: Şehrimizin enerjisini ve zamanını boşa harcamanın, seçimle gelen belediye iradesini yok sayarak yapılmış olanı yıkmanın Bilecik halkına ne faydası var" şeklinde konuştu.

"Yapılan haksız uygulamaların hesabını hukuk önünde soracağız"

Belediye Başkanı Semih Şahin, açıklamasında gerçekleştirilen haksız uygulamaya ilişkin hukuk önünde hesap soracaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bilecik Valiliği'nin bir açıklaması var. Bununla ilgili bir açıklama yapmak istemiyorum. Çünkü Valilik makamı bu şehirde devleti temsil eden bir makamdır ve bu işin bir hukuki boyutu var. Bu açıklama da bu yönde olmuştur. Onun için bununla ilgili bir şeyler söylemek istemiyorum. Biz hukuki süreci işleteceğiz. Hala hukuk tarafında yer alıyoruz. Hiçbir zaman hukukun karşısında olmayacağız ve hukuku devlete karşı korumak zorunda kaldığımız için kendimizi biraz mahcup hissediyoruz. Yani bunun aslında tam tersi olması gerekiyordu" dedi.

"Devlet eşittir hükümet, düşüncesi yanlıştır"

Açıklamasında "Devlet eşittir hükümet" düşüncesinin yanlış olduğu ve devletin baki, hükümetlerin, bürokratların geçici olduğunun altını çizen Başkan Şahin, "Cumhur ittifakı seçilmişlerine sesleniyorum. Arkadaşlar, devlet eşittir hükümet değildir. Devlet baki olan devlettir. Hatta biliyorsunuz ki bizler bu devleti kuran liderin partisiyiz. Diğer ülke ve milletlerin de rehber olarak Atatürk'ü kendisine benimsemiş. Bu çerçevede devlet budur. Bunun dışında kalan hükümetler gelip geçicidir. Şehrimiz için düşünürsek, bu şehir için bir gram iyi bir çalışma yapan herkesin yanındayız. Var olanları yıkmak yerine hep birlikte daha güzelini yapmak için çalışmalıyız. Buranın Abant gibi bir yer olması ve tüm Türkiye tarafından tanınmasının kime zararı var. Bunun cevabını versinler. Kime zararı var. Biz açıkçası ben asıl sorunun biraz önce söylediğim cümleden kaynaklandığını düşünüyorum. Devlet eşittir hükümet. Hayır, bu böyle değildir. Devlet eşittir hükümet, yanlış bir kavramdır. Devlet başkadır, hükümet başkadır" dedi.

"Altyapı çalışmalarımızı da engellemeye çalışıyorlar"

Gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının da engellenmek istediğine vurgu yapan Başkan Şahin, "Hatta altyapı çalışmaları ile de ilgilenirken bize engel olmaya çalışıyorlar. Bir şehirde çevre yolu geçtiğinde şehir içi yollar belediye devrolur. Bu normalde böyledir. Biz talep ettiğimizde önce tamam dediler. Ancak daha sonra yine Bilecik'i yine çok sevenler tarafından bu engellendi. Bu bizim altyapı ile ne ilgisi var. Bakın şu an altyapının geçtiği yerlerde büyük paralar ödüyoruz. Bizi bu paralar ödemezler ve altyapı çalışmasından vazgeçer diye düşündüler. Bu konuda iyi niyet var diye bir vatandaşımız çıksın ben haklısın deyip ellerinden öpeyim. Bunda ne elde eder ve bunun dışında park yapıyoruz. Bilecik'in şehir merkezini mahvetmişler. Şehir merkezinde nefes alacak yer yok. Biz oradaki bina yoğunluğunu azaltarak, mümkün mertebe nefes alacak yerlerin oranını artırmaya çalışıyoruz. Gayet güzel de bir park yapıyoruz. Yüz gün sonra da bitecek. Bilecik için gayet çağdaş ve modern yeşil alanı bol bir park yapıyoruz. Bu parkın yapılması ile bile uğraşıyorlar. Yani tekrar söylüyorum. Cumhur ittifakı seçilmişlerine soruyorum. Bu parkın yapılmamasının size ne faydası olacak. Velev ki yapılmadı ve siz de bunun yapılmasını engellediğinizde ne fayda göreceksiniz. Bunun cevabını bana verin. Ben de siz haklısınız diyeyim ve Seven çarşıdaki gibi beton bir binayı oraya kondurayım" dedi.

"Yapılan çalışma vatandaşlarımızın güvenliği içindir"

Belediye Başkanı Semih Şahin, söz konusu alanda yapılan düzenleme ve çalışmaların vatandaşların güvenliği için olduğunu belirterek, "Sonuçta ya cam yapacaksınız ya ahşap yapacaksınız onlarla ilgisi yok zaten biz halkımız için en iyisi en sağlıklısını yaparız zaten bunu onlardan daha iyisini yaparız onlar hiç merak etmesinler. Bunlar sadece yıkıcı olmasınlar bakın il özel idare olarak mücavir alan dışındaki yerlerimizi şehre nasıl katarız bunları nasıl güzel değerlendiririz diye bize projelerle gelsinler biz cumhur ittifakı falan geldi demeyiz. Bilecik için faydası varsa onlardan daha çok çaba sarf edip onu Bilecik'e katmaya çalışırız. Bizim amacımız iş yapmak ve bu kenti yaşanabilir bir şehir haline getirebilmek bunu da hep beraber yapacağız inşallah" dedi.

"Ben Bilecik halkını yanımda hissetmediğim hiçbir noktada ilerlemem"

Başkan Şahin açıklamasının devamında, "Ben Bilecik halkını yanımda hissetmediğim hiçbir noktada ilerlemem. Yanlış yapmış olurum çünkü bu eşyanın tabiatını aykırı bir durum. O yüzden ben halktan yana oldukça halkı yönetime kattıkça bu şehrin çok daha güzel bir şehir olacağına inanırım. Bu çerçevede biliyorsunuz ki kent konseyimiz kuruldu 9'unda da açılışı var. Kent konseyiyle de Bilecik halkının tüm yönetim sürecine katılacağı bir sistemle şehrimizi çok kısa bir sürede -çünkü çok güzel bizim şehrimiz- daha çağdaş daha modern daha yaşanılabilir bir kent yapacağımıza inanıyorum. Ama hep beraber olursak sadece ben değil yani hepimiz, sadece belediye çalışanları da değil her bir birey. Herkes bunu için çalışacak. Ben Bilecik'te yaşayanların bu şehri sevdiğine inanıyorum. Bilecik'i sevenler bizimle olacaklar, biz de Bilecik'i güzel yapacağız. Bilecik'i sevmeyenler varsa şahsi iktidar hırsları olanlar varsa onları bırakalım oldukları yerde tepinsinler, biz işimize bakalım ben öyle düşünüyorum" dedi.

"Bilecik'in faydası için olan her projeye katkı veririz"

Belediye Başkanı Şahin, Bilecik faydasına olacak her projeye katkı vermeye hazır olduklarını belirterek, "Yine yıkamazlar, bu bir. İkincisi ben il genel meclisi olarak burayı verdim. Burayı verme yetkisi vermiyoruz. Burayla ilgili protokol imzalama yetkisi veriyoruz. ve protokol imzalıyoruz belediyeyle. Eski belediye başkanımız bu protokolü imzalayan, bir hukukçu olduğu için öyle sağlam bir şey hazırlamış ki her şey belediyenin tarafında, sağ olsun. Buranın devri protokolü tek taraflı fesih ile olmuyor, karşılıklı fesih hakkı var. Cumhur ittifakı üyelerine verdiğin talimatla 5 tane iptal kararı çıkarttın ne işe yarar? Karşılıklı anlaşırsak feshedilebilir. Ama karşılığında böyle Selöz Göletine de yapsınlar. Bilecik için bir şey yapacaklarsa biz her zaman varız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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