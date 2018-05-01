Belediye Başkanı Şahin, Başarılı Basketbolcuları Kabul Etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) Eleme Turnuvası'nda yer aldığı B Grubu'ndan çıkarak Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı kabul etti.

Şahin, Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın teknik heyet ve oyuncularının ziyareti nedeniyle makamında düzenlediği basın toplantısında, basketbolcuların elde ettiği başarının gurur verici olduğunu söyledi.

Kentin hem tarihi dokusu hem ekonomisi hem de spor alanında, her yönüyle rekabeti yönetmesi ve öncü olması gerektiğini ifade eden Şahin, "Gaziantep'e yakışan da bu liderlikti. Sezonun başında konuştuğumuzda sporcuların gözlerinde ışığı görerek yeni bir hedef koyduk. Çünkü hedef koymazsan bunu başarmamız, mümkün değildir. Biz kazanacaklarına inandık. Onlar da inandı ve başardı." diye konuştu.

Engellilerin başarıya daha çok inandıklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Engelli sporcularımız gönülleri ile oynuyor. Aslında inanır ve gönülle oynanırsa zafer kaçınılmaz oluyor. Bu ekip buna inandığı için başardı. Şehrimizin adını bütün Avrupa'ya yazdırdıkları ve bizi onurlandırdıkları için çok teşekkür ediyorum."

Takımın antrenörü Muharrem Karakafa da yaklaşık 10 aydır çok yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirterek, "Haftanın 5 günü bu turnuvaya hazırlandık. Aynı zamanda da ligde müsabakalarımız devam ediyor. Ligde ikinci sıradayız. Play-off'a kalmayı başardık. Daha önce sizi ziyaretimizde Avrupa kupaları için söz vermiştik ve sözümüzü tuttuk." ifadelerini kullandı.

Takımın genel menajeri Ramazan Taşkın ise Ankara'da düzenlenen ve Türkiye'nin yanı sıra Fransa ile Yunanistan'dan takımların katıldığı turnuvadan şampiyon çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Şahin, daha sonra bir süre sporcularla sohbet etti.

Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, IWBF Eleme Turnuvası'nda B Grubu'nu birinci sırada tamamlayarak 2019'da Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazanmıştı.