Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Özel Öğrencilerle Buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Abdülkadir Konukoğlu Özel Eğitim İlkokulu-Ortaokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere çeşitli hediyeler armağan etti.



Her fırsatta okulları ziyaret ederek öğrencilerle buluşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Abdülkadir Konukoğlu Özel Eğitim İlkokulu-Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilerle uzun süre sohbet etti. Öğrencilerle özel olarak ilgilenen Başkan Fadıloğlu, ziyaret esnasında öğrencilere bazı hediyeler armağan etti. Fadıloğlu, ziyaret sonunda ise öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.di.



"Bu destekler bize güve ve kuvvet veriyor"



Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Abdulkadir Konukoğlu Özel Eğitim İlkokulu-Ortaokulu Müdürü Ali Boz, "Okulumuz, hafif düzey zihinsel engelliler okulu olup, şuan için Gaziantep'teki tek okul. Tabi ki Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nu aramızda görmek, bizleri gururlandırdı, onurlandırdı. Ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Büyüklerimizin desteğinin her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz. Onların bu destekleri bizlere güç ve kuvvet veriyor. Başkanımız, bugün eğitim gören öğrencilerimizi ziyaret ederek, onlarla yakından ilgilendi, çeşitli hediyeler sundu. Öğrencilerimiz bu ziyaretten büyük mutluluk duydular. Tüm büyüklerimizi her zaman okulumuza bekliyoruz" dedi.



Ziyaretle ilgili duydukları memnuniyeti dile getiren sınıf öğretmenleri, bu tür ziyaretlerin kendilerini ve öğrencilerini mutlu ettiğini vurguladı. - GAZİANTEP