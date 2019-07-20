Belediye Başkanı Rasim Arı mağaza açılışına katıldı
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Alvina tesettür giyim mağazasının açılışını gerçekleştirdi.
Açılış kurdelesini kesen Başkan Arı, "Bereketli, bol kazançlar diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.
Arvina Mağazası, Cami Cedit Mahallesi'ne açıldı. Açılışa Belediye Başkanı Rasim Arı, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Açılışta mağaza sahibi Özgür Demir'i tebrik ederek bol kazançlar dileyen Başkan Arı, okunan duaların ardından açılış kurdelesini kesti.
Başkan Arı ve beraberindekiler daha sonra mağazayı gezdi.
Kaynak: Bültenler
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