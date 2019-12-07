Belediye Başkanı Rasim Arı, İzmir Travel Turkey fuarında

07.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 07.12.2019 09:33

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İzmir'de gerçekleştirilen 13. Travel Turkey İzmir Fuar ve Kongresi'nde Kapadokya-Nevşehir standını ziyaret etti.



Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)'nın İzmir'de gerçekleştirilen Yönetim Kurulu ve Kültür ve Turizm Komitesi Toplantısına katılmak üzere bu şehre giden Belediye Başkanı Rasim Arı, toplantının ardından 13. Travel Turkey İzmir Fuar ve Kongresi'nde temaslarda bulundu.



UCLG-MEWA'da Sayman Yönetim Kurulu Üyesi görevinin yanında Denetleme Kurulu Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Komitesi Eşit Başkanlığı görevlerini de yürüten Başkan Arı, 43 ülkeden bin 300 katılımcıyı bir araya getiren fuar alanında Türkiye'deki çeşitli belediyelerin stantlarını ziyaret ederek yurt dışından fuara katılan turizmcilerle de bir araya geldi.



Fuar alanında Kapadokya-Nevşehir standını da ziyaret eden Başkan Arı, burada Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici ile bir süre görüştü. Fuara katılmak üzere Nevşehir'den gelen bazı belediye başkanları ile birlikte Kapadokya-Nevşehir standında ziyaretçilerle sohbet eden Başkan Arı, bölge turizmcilerine 2020 yılı için başarılar diledi.



Arı, "Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgemize gelen turist sayısını arttırmak için son dönemde yapılan tanıtım faaliyetleri meyvelerini vermeye başlıyor. Yönetim Kurulu Üyesi olduğum UCLG-MEWA'nın dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleştirdiği toplantılarda bunu ciddi oranda hissettik. Bu ülkelerde gerek bölgemizi gerekse de şehrimizi tanıtırken karşılaştığımız ilgi son derece güzel. Hedefimiz bölgeye gelen yerli ve yabancı sayısını daha da arttırmak. İzmir Fuarı'nda Kapadokya-Nevşehir standına olan yakın ilgi de bizleri bu konuda son derece memnun etti. Ben inanıyorum ki yakın gelecekte il merkezimizde yapacağımız turizm yatırımları ile birlikte hem bölgemize gelen yerli ve yabancı turist sayısı ciddi oranda artacak hem de şehrimiz turizmden hak ettiği payı alacak" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA