Belediye Başkanı Rasim Arı'dan Necdet Ersan'ın kabrine ziyaret
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Belediye Başkanı Rasim Arı'dan Necdet Ersan'ın kabrine ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, eski belediye başkanlarından Nejdet Ersan'ın kabrini ziyaret etti.

25.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:39
Belediye Başkanı Rasim Arı'dan Necdet Ersan'ın kabrine ziyaret

Belediye Başkanı , eski belediye başkanlarından Nejdet Ersan'ın kabrini ziyaret etti.


Belediye Başkanı Rasim Arı, 23 Aralık 1990 Yılında Belediyeler Birliği toplantısına katılan ve dönüşte 'nın Polatlı ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Nevşehir eski Belediye Başkanlarından Nejdet Ersan'ın Kaldırım Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret etti.


Burada okunan Kuran-ı Kerim'in ardından dua eden Arı, ziyaretle ilgili olarak, "Şehrimizde taş üstüne taş koymuş olan tüm büyüklerimizden Allah razı olsun. Eski belediye başkanlarımızdan Nejdet Ersan'ı vefatının 29. Sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum." dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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