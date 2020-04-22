Belediye Başkanı Rasim Arı'dan çocuklara 23 Nisan sürprizi
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Nevşehir, 23 Nisan, Güncel, Haber

Belediye Başkanı Rasim Arı'dan çocuklara 23 Nisan sürprizi

Nevşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu en güzel şekilde yaşatmak ve salgın nedeniyle evlerinde kalan çocuklara moral vermek için üstü açık otobüs ile mahallelerde düzenlediği konserleri sürdürüyor.

22.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:57
Belediye Başkanı Rasim Arı'dan çocuklara 23 Nisan sürprizi

Nevşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu en güzel şekilde yaşatmak ve salgın nedeniyle evlerinde kalan çocuklara moral vermek için üstü açık otobüs ile mahallelerde düzenlediği konserleri sürdürüyor. Çizgi film maskotlarının çeşitli hediyeler dağıttığı etkinlikler kapsamında çocukların evlerinde resimlerle 23 Nisan günü Nevşehir Belediyesi önünde dev Türk bayrağı oluşturulacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara bayram coşkusunu evlerinin balkon ve pencerelerinden yaşatmak için özel olarak hazırlanan '23 Nisan Otobüsü', mahalleleri gezmeye devam ediyor.

Üstü açık otobüs üzerinde Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müzik Topluluğu sanatçıları, çocukların sevdikleri şarkıları seslendirirken, ellerinde Türk Bayrakları ile evlerinin balkon ve pencerelerinden konsere eşlik eden miniklere çizgi film karakteri maskotları ise bayram dolayısıyla çeşitli hediyeler dağıttı.

Tüm çocukların bayramlarını kutlayan Belediye Başkanı Rasim Arı, tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını nedeniyle çocukların evlerinden de olsa bayram coşkusunu yaşayabilmeleri için böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

Korona virüs salgınını yakın zamanda atlatarak geçmiş yıllarda olduğu gibi yine büyük bir coşku ve heyecanla bayramları kutlamayı sürdüreceklerine inandığını belirten Arı, "Korona virüs salgını sebebiyle, gönlümüzün istediği gibi çocuklarımızla kucaklaşamıyor, şenliklerimizi birlikte yapamıyoruz. Her ne kadar içerimizde bu burukluğu yaşıyor olsak da çocuklarımıza evlerinden bu bayramın coşkusunu yaşatabilmek için böyle bir etkinlik düzenledik. İleriki yıllarda, çocuklarımızla bu bayramı daha coşkulu ve heyecanlı kutlamak istiyoruz." dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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